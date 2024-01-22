Эти три вещи нельзя делать после аварии: рассказал инспектор ГИБДД

В ГИБДД назвали три ошибки при оформлении аварии

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Дорожное столкновение – событие в автомобильной жизни, полное тревоги и дискомфорта. Стресс, нервозность, иногда даже слезы… Неудивительно, что в таких ситуациях водители совершают ряд ошибок при оформлении ДТП. Давайте рассмотрим их, чтобы избежать повторения в будущем. Название упоминает три способа "подвести под откос" при заполнении документов, но на самом деле их четыре.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Одну из них вынесли за пределы нашего повествования, так как борьба с ней часто бывает сложной – это паника и нервное возбуждение, что может привести к конфликтам с участниками происшествия. Мы знаем, как трудно попасть в аварию, особенно не по своей вине, поэтому настоятельно призываем всех, кто оказался в подобной ситуации, сохранить спокойствие, быть разумным и хладнокровным. Все эти качества пригодятся при заполнении документов, так как в стрессовой ситуации легко допустить ошибки.

Решение проблемы "без претензий"

Иногда водители могут простить друг другу мелкое столкновение в пробке. Один может торопиться и не обращать внимания на небольшую царапину, в то время как у другого бампер выглядит как карта рельефа, и еще одна царапина ему ничего не сделает. Выйдя из машин, они могут кивнуть друг другу головой, пожелать внимательности и благополучного пути. Или договориться о компенсации. Действительно, Правила дорожного движения позволяют разрешить инцидент "по доброму". Согласно пункту 2.6.1, "не оформлять документы о ДТП можно, если в результате происшествия повреждены только транспортные средства участников, и у каждого из них нет необходимости в документах".

Однако, мы настоятельно не рекомендуем полагаться на улыбку и фразу "Претензий к тебе не имею!". Нет гарантии, что добрый незнакомец не позвонит в полицию и не сообщит о вашем уходе с места ДТП. Для избежания подобных неприятностей, которые могут привести к лишению прав, рекомендуем оформить взаимное заявление о том, что у вас действительно нет претензий друг к другу.

Ошибки при оформлении европротокола

Оформление ДТП по европротоколу возможно, если в результате инцидента нет пострадавших, и участники согласны по всем вопросам. При заполнении водители часто допускают различные ошибки. Во-первых, они забывают, что оба должны внести свои данные – первый в колонку А, второй в колонку Б. Во-вторых, не все поля заполняются, не все повреждения фиксируются, и часто забывается подпись. Особенно проблематичны пункты 15, 16 и 17, где нужно нарисовать схему ДТП и описать обстоятельства происшествия. В-третьих, участники инцидента слишком легкомысленно подходят к фотографиям и видеозаписям – фиксируют транспорт без связи с инфраструктурой, с неразборчивыми номерами и в неудачных ракурсах, а также упускают важные детали повреждений.

Недостаток информации

К распространенным ошибкам относится неполное заполнение строчек и разделов. Водители не осознают, что в пустые поля можно вписать любую информацию, и подпись снимет вопросы. Важно указать все детали инцидента, включая погодные условия, видимость, состояние дороги и даже техническое состояние машины другого участника. Потерянное колесо или негорящие задние фонари – все эти факты следует отразить.

Еще одна ошибка – не включение в протокол свидетелей и их контактной информации. Их показания могут быть ключевыми для разбирательства и установления степени вины участников. Напоминаем, что свидетелями могут быть пассажиры других автомобилей, попавшие в ДТП.