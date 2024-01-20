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Самый простой способ отогреть замёрзший бачок омывателя зимой

Водителям рассказали, как отогреть бачок омывателя зимой

2:43
Авто

Внезапное застывание жидкости в бачке омывателя легко может нарушить зимнюю поездку. Если обнаружен лед вместо жидкости, не стоит паниковать. Восстановить работоспособность системы очистки стекол можно различными способами, часто применяемыми даже в полевых условиях. Выбор варианта остается за вами. Вода, оставшаяся в бачке омывателя из теплых месяцев, обязательно замерзнет зимой. Однако замерзать может не только вода; также подвержена этой проблеме некачественная зимняя омывайка и даже хорошая жидкость, разбавленная водой из бачка.

Водителям рассказали, как отогреть бачок омывателя зимой
Фото: openverse by inju is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Замороженный бачок в большинстве случаев не представляет опасности, поскольку при потеплении лед снова становится водой. Однако ездить на автомобиле с неработающим омывателем небезопасно и часто невозможно. Проблему следует решать оперативно или отказаться от поездки до лучших времен.

Отогреваем бачок с снятием

Владельцы отечественных автомобилей старых моделей имеют наименьшие проблемы в случае заморозки бачка омывателя, поскольку ёмкость расположена в верхней части подкапотного пространства и легко демонтируется. Бачок можно снять, отогреть, например, под горячей водой, и вернуть на место. Новый бачок также является вариантом. Для владельцев иномарок и новых моделей потребуется больше времени и смекалки, так как демонтаж бачка у них занимает много времени.

Ищем тёплое место

Если жидкость частично кристаллизовалась, можно попробовать прогреть мотор или заехать на тёплую парковку. Однако этот способ не всегда удобен и доступен в движении.

Отогреваемся на мойке

Посещение автомойки может быть проще, чем поиск тёплого места. Направление тёплой воды в бачок или поливание его может помочь растопить лёд. Важно избегать перегрева и залития подкапотного пространства.

Пускаем в ход электрический кипятильник или фен

При наличии электрической розетки можно использовать электрофен, направляя тёплый воздух в бачок. Автомобильные кипятильники также могут пригодиться, подогревая воду или омывайку.

Топим лёд обыкновенной лампочкой

Использование не очень мощной лампочки для подогрева бачка, подключенной к аккумулятору, может быть необычным, но эффективным методом.

Добавляем зимний концентрат

Использование стеклоомывающей жидкости с высоким запасом по температуре замерзания может помочь в ситуации, казалось бы, безвыходной. Долить концентрат в бачок, подождать и, при необходимости, дополнительно отогреть.

Помните, что следует избегать замерзания омывайки, чтобы избежать поломок и обеспечить безопасность ваших поездок.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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