Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любимые цветы российских женщин: когда и как надо сеять петунию. Врепмя уже настало?
Ни в коем случае не пикируйте перец: он может заболеть и даже погибнуть
За теплицей надо ухаживать и в зимний период, начинающие дачники этого не помнят
"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов
Звезда фильма "Сумерки" Никки Рид и ее муж актер Иен Сомерхолдер рассказали о жизни на ферме
Автоэксперт Сажин: перед покупкой подержанное авто нужно проверить в автосервисе
Вкусный и лёгкий в приготовлении омлет с творогом
Эти дивные весенние цветы украсят сад
Адвокат Сергея Косенко сделал заявление после сообщений о том, что блогера разыскивают в России

Трудности перехода: какие ошибки совершают автолюбители, переходя с механики на АКПП

1:13
Авто

Многие водители получили опыт управления автомобилем с механической коробкой передач. Тем не менее, даже переходя на машины с автоматической коробкой, некоторые сохраняют привычки из прошлого.

Трудности перехода: какие ошибки совершают автолюбители, переходя с механики на АКПП
Фото: flickr. com by The Car Spy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Автоэксперты выделили запрещенные действия при управлении транспортным средством с автоматической коробкой передач.

Эти рекомендации актуальны в особенности для владельцев подержанных автомобилей, у которых коробка передач может быть более чувствительной к чрезмерной нагрузке.

Эксперты предупреждают, что автомобиль с автоматической коробкой передач не должен управляться так же, как машина с механической коробкой. Например, не рекомендуется переводить автоматическую коробку в нейтральное положение во время коротких остановок. Это может привести к частой подготовке коробки передач к аварийной транспортировке, что не рекомендуется.

Также специалисты настоятельно запрещают буксировку автомобиля с автоматической коробкой передач на веревке. В случае необходимости такого действия мотор следует оставить включенным, чтобы обеспечить циркуляцию смазки.

Кроме того, эксперты не рекомендуют проводить раскачку на автомобиле с автоматической коробкой, поскольку частая смена режимов трансмиссии может привести к её выходу из строя.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.

Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Эта подкормка заставит цвести декабрист
Декабрист начнёт формировать бутоны: подкормка из продукта, который мы выбрасываем, заставит его цвести
Несколько признаков, что нужно быстро менять ремень ГРМ
Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Каковы негативные последствия ежедневного мытья для здоровья
Ошибки, которые вредят автомобилю с автоматической трансмиссией
Не все правильно заменяют моторное масло в двигателе, особенно новички: вот какие есть особенности
Не все правильно заменяют моторное масло в двигателе, особенно новички: вот какие есть особенности
Последние материалы
Любимые цветы российских женщин: когда и как надо сеять петунию. Врепмя уже настало?
Ни в коем случае не пикируйте перец: он может заболеть и даже погибнуть
За теплицей надо ухаживать и в зимний период, начинающие дачники этого не помнят
Трудности перехода: какие ошибки совершают автолюбители, переходя с механики на АКПП
"Сама садик я садила": начинать создавать красоту вокруг дома можно с этих 12 цветов
Звезда фильма "Сумерки" Никки Рид и ее муж актер Иен Сомерхолдер рассказали о жизни на ферме
Автоэксперт Сажин: перед покупкой подержанное авто нужно проверить в автосервисе
Вкусный и лёгкий в приготовлении омлет с творогом
Психолог посоветовала, как взаимодействовать с энергетическим вампиром
Эти дивные весенние цветы украсят сад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников