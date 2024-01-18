Трудности перехода: какие ошибки совершают автолюбители, переходя с механики на АКПП

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Многие водители получили опыт управления автомобилем с механической коробкой передач. Тем не менее, даже переходя на машины с автоматической коробкой, некоторые сохраняют привычки из прошлого.

Фото: flickr. com by The Car Spy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Автоэксперты выделили запрещенные действия при управлении транспортным средством с автоматической коробкой передач.

Эти рекомендации актуальны в особенности для владельцев подержанных автомобилей, у которых коробка передач может быть более чувствительной к чрезмерной нагрузке.

Эксперты предупреждают, что автомобиль с автоматической коробкой передач не должен управляться так же, как машина с механической коробкой. Например, не рекомендуется переводить автоматическую коробку в нейтральное положение во время коротких остановок. Это может привести к частой подготовке коробки передач к аварийной транспортировке, что не рекомендуется.

Также специалисты настоятельно запрещают буксировку автомобиля с автоматической коробкой передач на веревке. В случае необходимости такого действия мотор следует оставить включенным, чтобы обеспечить циркуляцию смазки.

Кроме того, эксперты не рекомендуют проводить раскачку на автомобиле с автоматической коробкой, поскольку частая смена режимов трансмиссии может привести к её выходу из строя.