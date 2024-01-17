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Пять типов неисправностей автомобиля, с которыми не хотят связываться автосервисы

1:53
Авто

Автоэксперты выявили ряд технических проблем в автомобилях, на устранение которых автосервисы неохотно соглашаются. Причина заключается в том, что некоторые виды ремонтных работ не приносят достаточной прибыли станциям техобслуживания.

Пять типов неисправностей автомобиля, с которыми не хотят связываться автосервисы
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

В таких ситуациях мастера могут отказываться от проведения ремонта, предлагать полную замену определенного узла новым или увеличивать стоимость восстановительных процедур из-за необходимости использования большого количества запасных частей.

Такой подход обусловлен тем, что оплата за ремонт производится в соответствии с нормочасами, что делает мастеров на сервисах малозаинтересованными в выполнении работ, таких как шприцевание и смазка деталей. Например, у внедорожника Toyota Land Cruiser с рамной конструкцией кузова предусмотрено несколько десятков точек для смазки.

Этот вид работы оценивается недорого, но рассматривается как грязный и неэффективный в условиях современных стандартов оплаты труда.

Мастера автосервисов также стараются избегать ремонта светодиодной оптики, предлагая вместо этого приобрести новый элемент, который часто обходится довольно дорого. В то время как блок управления LED-фарами можно восстановить путем разборки корпуса и проведения перепайки неисправных элементов.

Например, стоимость фары для Audi превышает 100 тысяч рублей, тогда как ремонт в неофициальном сервисе оценивается примерно в 5 тысяч рублей.

Также замена привода ГРМ на старых премиальных автомобилях рассматривается как нежелательная работа на автосервисах, так как она требует демонтажа множества узлов и агрегатов.

"Блуждающие" неисправности также не приветствуются на автосервисах, поскольку их сложно диагностировать.

Кроме того, мастера с неохотой берутся за ремонт редких автомобилей, таких как Volkswagen Phaeton или купе Mazda RX-8 с необычным роторным двигателем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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