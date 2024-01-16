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Автомобили Hyundai и Kia могут вернуться в РФ под новым брендом

В России могут начать продажи Hyundai и Kia под брендом Solaris

1:20
Авто

На петербургском заводе Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус (ХММР) появилась возможность начать производство автомобилей под маркой Solaris. Эти машины будут знакомы российским водителям как продукция корейского бренда.

В России могут начать продажи Hyundai и Kia под брендом Solaris
Фото: Openverse by DennisM2 is licensed under CC0 1.0

Согласно информации от канала "Русский автомобиль", бренд Solaris был зарегистрирован на ХММР в 2012 году.

В случае сборки автомобилей под маркой Solaris на данном заводе не потребуется изменение множества внутренних обозначений на деталях, содержащих ссылки на Hyundai Motor Company. Это объясняется тем, что сам бренд принадлежит компании Hyundai и предоставляется внешним сборщикам практически в аренду.

Таким образом, корейская компания может избежать юридической ответственности за автомобили, собранные за пределами их юрисдикции, при этом покупателям не требуется разъяснять происхождение этих моделей, как отмечает источник.

После новогодних праздников был запущен новый этап производства автомобилей Kia и Hyundai на петербургском заводе. Ежедневно с конвейера сходит от 6 до 8 автомобилей. У предприятия есть комплектующие для сборки приблизительно двух тысяч автомобилей, и при поступлении дополнительных деталей завод может увеличить объем производства до 50 тысяч машин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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