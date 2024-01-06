Skoda представит рестайлинг модели Octavia в 2024 году

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Концерн Skoda сообщил о том, что обновит модель линии Octavia. В январе 2024 года был выпущен анонс о первой премьере. Таким образом, новая модель Octavia ожидается в ближайший период.

Фото: krasivoe-foto. ru/photo/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F-2023%D0%B3-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/

Как сообщает Motor. ru, основно переменой во внешности будут фары с диагональными секциями, которые выступают за пределы основного блока.

Бамперы и радиаторные решётки с эмблемой Skoda получат подсветку. Салон Octavia приведён в общий стиль и представлен в конце года новыми Superb и Kodiaq.

Автомобиль получил сдвоенные экраны виртуальной панели приборов и мультимедийной системы, "шайбы" Smart Dials со встроенными экранами, новый центральный тоннель.

Отмечается, что полная информация об улучшениях Octavia будет представлена во время официальной премьеры в феврале 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что концерны Hyundai и Kia вводят новую технологию. Речь идёт о шинах. Новые шины будут иметь встроенные "цепи противоскольжения". На разработку заявлен патент, тем не менее, серийные автомобили компаний из Кореи в ближайшее время не получат данную разработку.



