Концерн Skoda сообщил о том, что обновит модель линии Octavia. В январе 2024 года был выпущен анонс о первой премьере. Таким образом, новая модель Octavia ожидается в ближайший период.
Как сообщает Motor. ru, основно переменой во внешности будут фары с диагональными секциями, которые выступают за пределы основного блока.
Бамперы и радиаторные решётки с эмблемой Skoda получат подсветку. Салон Octavia приведён в общий стиль и представлен в конце года новыми Superb и Kodiaq.
Автомобиль получил сдвоенные экраны виртуальной панели приборов и мультимедийной системы, "шайбы" Smart Dials со встроенными экранами, новый центральный тоннель.
Отмечается, что полная информация об улучшениях Octavia будет представлена во время официальной премьеры в феврале 2024 года.
Ранее сообщалось о том, что концерны Hyundai и Kia вводят новую технологию. Речь идёт о шинах. Новые шины будут иметь встроенные "цепи противоскольжения". На разработку заявлен патент, тем не менее, серийные автомобили компаний из Кореи в ближайшее время не получат данную разработку.
Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.