Камеры ГИБДД начали штрафовать за выезд на встречку при занесенной снегом разметке

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Автоматизированные системы контроля нарушений уже давно оштрафовывают водителей за выезд на полосу встречного движения, пересечение сплошной линии и нарушение стоп-линии.

Фото: openverse by Betchaboy is licensed under CC BY-SA 2.0

Представитель ГИБДД рассказал о причинах того, почему камеры фиксируют нарушения водителей, даже если дорожная разметка не видна из-за снега.

По словам представителя ГИБДД, нарушение стоп-линии влечет штраф только в случае проезда за линию при красном свете светофора. Если водитель выезжает на зеленый свет и попадает в пробку, штраф не налагается, за исключением перекрестков с "вафельной" разметкой.

Поэтому безопаснее остановиться при включении красного света, чем рисковать двигаться дальше. Не стоит провоцировать камеру, так как ее сенсоры реагируют на любое движение.

Важно отметить, что камеры выявляют нарушения по виртуальным линиям, программированным в системе, а не по физической разметке на дороге. Таким образом, даже если разметка изношена или покрыта снегом, камера все равно способна зафиксировать нарушение и наложить штраф.

В настоящее время существует разнообразие штрафов за нарушение стоп-линии. Например, нарушение на светофоре влечет штраф в размере 800 рублей по статье 12.2 КоАП. Проезд без остановки на нерегулируемом перекрестке со знаком "Движение без остановки запрещено" оштрафовывается на 500 рублей.

Если ваш автомобиль пересекает линию и создает пробку, штраф составит 1000 рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф в 1000 рублей.

Более серьезное наказание, а именно штраф в 5000 рублей, применяется к тем, кто нарушил стоп-линию дважды. Кроме того, важно помнить, что штраф за проезд на красный свет составляет 1000 рублей.

Выезд на полосу встречного движения через сплошную линию разметки, согласно статье 12.15 КоАП РФ, также влечет штраф в размере 5000 рублей.