Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спикер ВВСУ: на подготовку к следующему массированному удару ВС РФ надо 4 дня
Как пользоваться патчами для глаз, чтобы получить максимальный эффект?
Впечатлите своих гостей жареной индейкой, приготовленной по традиционному британскому рецепту
Как заставить цвести азалию из года в год?
1000 ракет, 4 командных центра и два отеля с советниками НАТО — потери Киева 2 января
Как сделать торфяные таблетки для рассады еще более эффективными
Картофель с карамелизированным луком и сыром
Sohu: многие китайцы хотели бы жён из России, однако есть одно большое "но"
3 рецепта Аллы Пугачевой для читателей Pravda.ru: полезный, быстрый и восхитительный

Камеры ГИБДД начали штрафовать за выезд на встречку при занесенной снегом разметке

2:13
Авто

Автоматизированные системы контроля нарушений уже давно оштрафовывают водителей за выезд на полосу встречного движения, пересечение сплошной линии и нарушение стоп-линии.

Камеры ГИБДД начали штрафовать за выезд на встречку при занесенной снегом разметке
Фото: openverse by Betchaboy is licensed under CC BY-SA 2.0

Представитель ГИБДД рассказал о причинах того, почему камеры фиксируют нарушения водителей, даже если дорожная разметка не видна из-за снега.

По словам представителя ГИБДД, нарушение стоп-линии влечет штраф только в случае проезда за линию при красном свете светофора. Если водитель выезжает на зеленый свет и попадает в пробку, штраф не налагается, за исключением перекрестков с "вафельной" разметкой.

Поэтому безопаснее остановиться при включении красного света, чем рисковать двигаться дальше. Не стоит провоцировать камеру, так как ее сенсоры реагируют на любое движение.

Важно отметить, что камеры выявляют нарушения по виртуальным линиям, программированным в системе, а не по физической разметке на дороге. Таким образом, даже если разметка изношена или покрыта снегом, камера все равно способна зафиксировать нарушение и наложить штраф.

В настоящее время существует разнообразие штрафов за нарушение стоп-линии. Например, нарушение на светофоре влечет штраф в размере 800 рублей по статье 12.2 КоАП. Проезд без остановки на нерегулируемом перекрестке со знаком "Движение без остановки запрещено" оштрафовывается на 500 рублей.

Если ваш автомобиль пересекает линию и создает пробку, штраф составит 1000 рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф в 1000 рублей.

Более серьезное наказание, а именно штраф в 5000 рублей, применяется к тем, кто нарушил стоп-линию дважды. Кроме того, важно помнить, что штраф за проезд на красный свет составляет 1000 рублей.

Выезд на полосу встречного движения через сплошную линию разметки, согласно статье 12.15 КоАП РФ, также влечет штраф в размере 5000 рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Дмитрий Нагиев прервал молчание загадочным посланием к россиянам

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.

"Ждите приказов": пропавший с телеэкранов Нагиев прервал молчание
Этот раствор поможет получить сочную крупную клубнику
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды
Виноградные лозы будут ломиться от крупных ягод, если применить эти советы
Лолита Милявская высказалсь о своей эмиграции
США или оппозиция: кто и когда ликвидирует президента Владимира Зеленского Дмитрий Плотников The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024 Олег Володин Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
Филипп Киркоров признался, что после скандальной вечеринки его опустили с небес на землю
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Последние материалы
Картофель с карамелизированным луком и сыром
Sohu: многие китайцы хотели бы жён из России, однако есть одно большое "но"
Камеры ГИБДД начали штрафовать за выезд на встречку при занесенной снегом разметке
3 рецепта Аллы Пугачевой для читателей Pravda.ru: полезный, быстрый и восхитительный
3 новых продукта для восстановления волос
Как сжечь 100 калорий за 10 минут
Блогер Саша Митрошина должна налоговой еще 145 миллионов рублей
Мстительные знаки Зодиака: какие самые-самые
Удивите своих гостей на Рождество ветчиной в медовой глазури
Ученые: два процента людей обладают способностью суперпрогнозирования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников