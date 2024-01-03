Водителям советуют тонировку, на которую не обращают внимание в ГИБДД

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Электротонировка автомобиля — не слишком распространенный способ тонировки стекол в России. Ранее обычная тонировка пользовалась большой популярностью, однако с введением законодательного запрета она постепенно утрачивает свою актуальность. В таких условиях водители нашли выход в электротонировке, которая не привлекает внимание инспекторов ГИБДД. Тем не менее, немногие знают об разновидностях, преимуществах и недостатках электротонировки, а также о ее принципе работы.

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Электротонировка — инновационный метод законного окрашивания автомобильных стекол. Это пленка, содержащая жидкие кристаллы, способная изменять степень пропускания света в зависимости от интенсивности солнечных лучей. В солнечную погоду можно регулировать уровень тонирования, а в пасмурные дни полностью его отключать.

Два основных вида электротонировки для автомобильных стекол:

Установка смарт-стекла вместо заводских. Это тонированное стекло, состоящее из трех слоев, с пленкой между двумя стеклами.

Приклеивание тонирующей пленки на оригинальные стекла автомобиля. Пленку затем подключают к электрической проводке, что позволяет изменять степень тонировки. Чем больше электричества, тем темнее стекло. Процесс регулировки осуществляется с помощью регулятора напряжения. Если автомобиль не запущен, стекла становятся максимально затемненными.

Существует всего два вида регулируемой электротонировки:

Электротонировка

Работает от электрической проводки, может регулироваться и выключаться. Достаточно наличия напряжения 12 Вольт.

Электрохромная тонировка

Отличается от электротонировки составом пленки. Она затемняется не только в зависимости от количества электричества, но и под воздействием света и температуры воздуха.

В отличие от обычной тонировки, электротонировка имеет ряд преимуществ:

Эффективная защита от ультрафиолета.

Длительный срок службы.

Не требует специального ухода за стеклами.

Возможность регулировать тонировку в зависимости от нужд.

Улучшенная шумоизоляция.

Однако есть и недостатки: