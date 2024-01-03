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Водителям советуют тонировку, на которую не обращают внимание в ГИБДД

2:39
Авто

Электротонировка автомобиля — не слишком распространенный способ тонировки стекол в России. Ранее обычная тонировка пользовалась большой популярностью, однако с введением законодательного запрета она постепенно утрачивает свою актуальность. В таких условиях водители нашли выход в электротонировке, которая не привлекает внимание инспекторов ГИБДД. Тем не менее, немногие знают об разновидностях, преимуществах и недостатках электротонировки, а также о ее принципе работы.

Водителям советуют тонировку, на которую не обращают внимание в ГИБДД
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Электротонировка — инновационный метод законного окрашивания автомобильных стекол. Это пленка, содержащая жидкие кристаллы, способная изменять степень пропускания света в зависимости от интенсивности солнечных лучей. В солнечную погоду можно регулировать уровень тонирования, а в пасмурные дни полностью его отключать.

Два основных вида электротонировки для автомобильных стекол:

  • Установка смарт-стекла вместо заводских. Это тонированное стекло, состоящее из трех слоев, с пленкой между двумя стеклами.
  • Приклеивание тонирующей пленки на оригинальные стекла автомобиля. Пленку затем подключают к электрической проводке, что позволяет изменять степень тонировки. Чем больше электричества, тем темнее стекло. Процесс регулировки осуществляется с помощью регулятора напряжения. Если автомобиль не запущен, стекла становятся максимально затемненными.

Существует всего два вида регулируемой электротонировки:

  • Электротонировка

Работает от электрической проводки, может регулироваться и выключаться. Достаточно наличия напряжения 12 Вольт.

  • Электрохромная тонировка

Отличается от электротонировки составом пленки. Она затемняется не только в зависимости от количества электричества, но и под воздействием света и температуры воздуха.

В отличие от обычной тонировки, электротонировка имеет ряд преимуществ:

  • Эффективная защита от ультрафиолета.
  • Длительный срок службы.
  • Не требует специального ухода за стеклами.
  • Возможность регулировать тонировку в зависимости от нужд.
  • Улучшенная шумоизоляция.

Однако есть и недостатки:

  • Более высокая стоимость по сравнению с обычной тонировкой.
  • Небольшое увеличение нагрузки на автомобильный аккумулятор.
  • Нехватка квалифицированных специалистов для установки электротонировки. Установка требует определенных навыков, а ошибки могут быть сложными или невозможными для исправления.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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