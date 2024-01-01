Названы бренды автомобилей, которые ищут лазейки, чтобы вернуться в Россию

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Бренды из западных стран, ранее ушедшие с российского автомобильного рынка, сейчас активно рассматривают возможность возвращения, сообщила управляющий директор международной консалтинговой фирмы Светлана Володина.

Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Основная мотивация здесь — финансовая. Эти компании потеряли более 30% рынка в России, который ранее приносил им значительные прибыли, пояснила эксперт. Она также подчеркнула, что есть случаи, когда некоторые западные автопроизводители проявляли интерес к возможности вернуться на российский рынок через своих партнеров из Кыргызстана, у которых есть несколько дилерских центров в стране.

Не только китайские бренды, такие как Haval, Exeed, Geely, Changan, активно строят свои заводы в этой стране, но и западные автопроизводители начинают проявлять подобное желание. Хотя понятно, что в самой стране нет такой потребности в таком количестве автомобилей.

Таким образом, отмечает эксперт, западные автомобильные компании могут вернуться на российский рынок через кыргызских дилеров.