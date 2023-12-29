Минтранс может ввести штраф за нарушение временных ограничений скорости

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Министерство транспорта Российской Федерации планирует ввести штрафы для водителей, нарушающих временные ограничения скорости, указанные на информационных табло дорожных знаков. Это предусмотрено в проекте постановления правительства.

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В настоящее время водителей не подвергают штрафованию за нарушение таких ограничений, так как дорожная полиция ориентируется исключительно на постоянные дорожные знаки. После принятия соответствующего постановления, как сообщает газета "Коммерсант", начнут выписывать новые штрафы.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр высказал свое мнение по поводу планов Минтранса. Он подчеркнул важность действий в рамках существующего законодательства и выразил мнение, что водителей не следует штрафовать за несоблюдение временных знаков, не включенных в Правила дорожного движения. Кроме того, он высказал опасения относительно препятствий, затрудняющих принятие постановления.

"Как будет учтена переменчивость информации? Какими стандартами это будет определено? История немного странная, потому что информационные табло служат для предупреждения. <…> Если утром по телевизору объявляют, что водителям рекомендуется не выезжать на дороги общего пользования, такое же объявление можно считать нарушением", — отметил эксперт в интервью телеканалу "360".