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Минтранс может ввести штраф за нарушение временных ограничений скорости

1:29
Авто

Министерство транспорта Российской Федерации планирует ввести штрафы для водителей, нарушающих временные ограничения скорости, указанные на информационных табло дорожных знаков. Это предусмотрено в проекте постановления правительства.

Минтранс может ввести штраф за нарушение временных ограничений скорости
Фото: commons.wikimedia. org by DeFacto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

В настоящее время водителей не подвергают штрафованию за нарушение таких ограничений, так как дорожная полиция ориентируется исключительно на постоянные дорожные знаки. После принятия соответствующего постановления, как сообщает газета "Коммерсант", начнут выписывать новые штрафы.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр высказал свое мнение по поводу планов Минтранса. Он подчеркнул важность действий в рамках существующего законодательства и выразил мнение, что водителей не следует штрафовать за несоблюдение временных знаков, не включенных в Правила дорожного движения. Кроме того, он высказал опасения относительно препятствий, затрудняющих принятие постановления.

"Как будет учтена переменчивость информации? Какими стандартами это будет определено? История немного странная, потому что информационные табло служат для предупреждения. <…> Если утром по телевизору объявляют, что водителям рекомендуется не выезжать на дороги общего пользования, такое же объявление можно считать нарушением", — отметил эксперт в интервью телеканалу "360".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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