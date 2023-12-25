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Автоэксперт Солодовник: как понять, что пора менять автомобиль

1:42
Авто

Оценка состояния автомобиля становится ключевым фактором, учитывая, как водитель соблюдает его техническую поддержку и насколько активно им пользуется, подчеркивает руководитель отдела подержанных автомобилей на платформе Fresh Максим Солодовник.

Автоэксперт Солодовник: как понять, что пора менять автомобиль
Фото: openverse "Broken taillight on a car" by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

Присматриваться следует к признакам, предвестникам неотложного ремонта, таким как

  • появление ржавчины на нескольких участках кузова,
  • частые обращения в сервис из-за неполадок в электронике, пневмоподвеске, полном приводе и других ключевых компонентах машины.

Отмечают также, что показатели "усталости" транспортного средства могут включать в себя увеличенный расход топлива и масла, что может свидетельствовать о износе двигателя или коробки передач.

Ремонт двигателей отечественных автомобилей оценивается от 20 тыс. до 60 тыс. рублей, в то время как у импортных автомобилей эти цифры составляют от 35 тыс. до 120 тыс. рублей. Ремонт автоматических коробок передач в среднем обходится в 70 тыс. рублей. В случае регулярных поломок, иногда бывает более выгодным продать машину. В целом, увеличение расходов на техобслуживание является сигналом к размышлению о замене на менее требовательное в обслуживании транспортное средство.

В этом аспекте китайские автомобили имеют свои преимущества, так как многие из них работают на 92-м бензине, а запчасти для них доступны по более низким ценам. Кроме того, по словам эксперта, легко найти специализированные сервисные центры для китайских автомобилей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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