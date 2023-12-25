Оценка состояния автомобиля становится ключевым фактором, учитывая, как водитель соблюдает его техническую поддержку и насколько активно им пользуется, подчеркивает руководитель отдела подержанных автомобилей на платформе Fresh Максим Солодовник.
Присматриваться следует к признакам, предвестникам неотложного ремонта, таким как
Отмечают также, что показатели "усталости" транспортного средства могут включать в себя увеличенный расход топлива и масла, что может свидетельствовать о износе двигателя или коробки передач.
Ремонт двигателей отечественных автомобилей оценивается от 20 тыс. до 60 тыс. рублей, в то время как у импортных автомобилей эти цифры составляют от 35 тыс. до 120 тыс. рублей. Ремонт автоматических коробок передач в среднем обходится в 70 тыс. рублей. В случае регулярных поломок, иногда бывает более выгодным продать машину. В целом, увеличение расходов на техобслуживание является сигналом к размышлению о замене на менее требовательное в обслуживании транспортное средство.
В этом аспекте китайские автомобили имеют свои преимущества, так как многие из них работают на 92-м бензине, а запчасти для них доступны по более низким ценам. Кроме того, по словам эксперта, легко найти специализированные сервисные центры для китайских автомобилей.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.