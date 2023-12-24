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ГИБДД начала отправлять неплательщиков штрафов под арест на 15 суток

1:51
Авто

Некоторые автомобилисты, получив штрафы от камер наблюдения на дорогах, решают игнорировать оплату. Представитель ГИБДД рассказал в интервью порталу njcar.ru, что в случае игнорирования оплаты грозит новый штраф или даже арест на 15 суток.

ГИБДД начала отправлять неплательщиков штрафов под арест на 15 суток
Фото: Wikipedia by Pulux11 is licensed under CC-BY-4.0

Согласно статье 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, водителям предоставляется 60 дней для полной оплаты штрафа. Если срок не соблюден, штраф считается просроченным.

Если водитель не оплачивает первый штраф за нарушение ПДД, к первоначальному нарушению добавляется неуплата. Последствия становятся более серьезными, чем в случае первого штрафа, и Административный кодекс предусматривает удвоенный штраф, не менее 1 тысячи рублей.

Это предусмотрено частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. Вместо удвоенного штрафа также может быть административный арест до 15 суток или 50 часов принудительных работ.

Двойной штраф за просроченную оплату не освобождает водителя от обязательства уплатить предыдущий штраф. Иными словами, водителю придется урегулировать сразу три штрафа.

Для лучшего понимания предположим, что водитель отказался от медицинского освидетельствования и получил штраф в размере 30 000 рублей. Если сумма не оплачена, к ней прибавляется еще 60 000 рублей, и общая задолженность составит 90 000 рублей.

ГИБДД рекомендует оплачивать штрафы как можно скорее. При оперативной оплате в течение 20 дней с момента получения квитанции вам придется уплатить только половину суммы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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