Автоэксперты назвали 5 причин, почему у водителей массово ломаются аккумуляторы

2:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Наступила холодная пора, и некоторые водители уже столкнулись с проблемами при попытке завести двигатель из-за разряженной аккумуляторной батареи. Автоэксперты рассказали, почему автомобильный аккумулятор может быстро выйти из строя.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Необходимо задуматься о долговечности аккумулятора еще на этапе его выбора. Специалисты рекомендуют избегать самых дешевых вариантов. Часто низкая стоимость батареи обусловлена сокращением числа свинцовых пластин. Хотя "легкие" АКБ могут быть более доступны по цене, они могут не выдерживать значительных нагрузок в зимних условиях. Поэтому экономия на аккумуляторе не является оптимальным решением.

Дополнительным фактором быстрого выхода из строя аккумулятора является использование батареи, не предназначенной для конкретного автомобиля. Например, некоторые современные аккумуляторы производятся с использованием технологии AGM, способной выдерживать увеличенное количество циклов разряд-заряд, что делает их идеальными для автомобилей с функцией "старт-стоп". Если на автомобиле с данной опцией устанавливается обычная батарея, она может быстро исчерпать свой ресурс, сообщает njcar.ru.

Температурные перепады также могут стать причиной поломки аккумулятора. Чтобы обеспечить беспроблемный запуск двигателя каждое утро, водителю следует периодически оценивать состояние батареи и, при необходимости, подзаряжать ее.

Некоторые автолюбители не обращают внимания на состояние клемм аккумулятора и чистоту подкапотного пространства, что приводит к ускоренному разряду. Подобные упущения со стороны владельцев автомобилей также могут сократить срок службы аккумуляторной батареи.

Кроме того, некоторые автомобилисты приобретают аккумуляторы, несовместимые с конкретной машиной, допуская ошибки с размерами, типом и емкостными характеристиками, что также сокращает срок их службы.