В "АвтоВАЗе" седан Lada Aura будут продавать частным покупателям

В компании "АвтоВАЗ" пообещали продавать седан Lada Aura не только чиновникам, но и частным лицам. Об этом сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

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Глава автопроизводителя не сомневается, что спрос на Lada Aura точно будет.

"Конечно, в том числе и на, условно говоря, частный сектор мы тоже планируем, что она будет поставляться. И уверен, что своих покупателей найдет", — сказал Соколов, которого цитирует ТАСС.

Соколов напомнил, что Lada Aura стабильно интересует чиновников федерального и регионального уровня, которые уже оставили заказы на первую партию новых седанов.

Ранее в "АвтоВАЗе" уведомили, что новую Lada Aura начнут производить в сентябре 2024 года.