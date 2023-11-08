АвтоВАЗ планирует выпустить две новые модели в ближайшие два года

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Компания "АвтоВАЗ" намерена начать производство нового кроссовера на базе модели Lada Vesta в ближайшие два года.

Фото: Openverse by Sergiy Tkachenko / 4th february is licensed under CC BY 2.0

Президент компании, Максим Соколов, также объявил о планах по запуску новых моделей, включая Lada Aura и автомобиль Lada Iskra на новой глобальной платформе отечественной разработки.

Кроме того, производство универсала Lada Largus будет перенесено на завод в Ижевске, где также планируется выпуск опытной партии электромобиля e-Largus к концу 2023 года, с массовым производством запланированным на 2024 год.

АВТОВАЗ планирует выпускать минимум по две новые модели в год