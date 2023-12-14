ФАС: В России с Нового года взлетят цены на техосмотр

Стоимость техосмотра в России будет проиндексирована. Наименьшая цена услуг покажет рост пропорциональный уровню инфляции. Все нормы предложены ФАС. Кроме того, определён минимальный ценовой порог введения для прохождения техосмотра в России впервые в конце 2022 года — 913 рублей.
Отмечается, что округам разрешили корректировать стоимость услуг на местном уровне в сторону повышения. Ранее был принята метод, обязывающий регионы индексировать минимальные показатели цен с учетом инфляции в 2023 и 2024 годах.
Как сообщается на Autonews, инфляции, индексирующие цену техосмотра, местные власти проиндексируют, согласно российскому индексу цен на товары и услуги.
Таким образом, индекс на техосмотр легковых автомобилей составит 1 187 руб, мотоциклов и мотороллеров — 417 рублей.
Московская область определит максимальный размер оплаты за техосмотр на 2024 год в размере 1 052 руб за легковые автомбили и 359 руб. за мототранспортные средства,
Ранее сообщалось о том, что эксперты рассказали, что обязательно должно быть в автомобиле. Десятилетиями аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки были обязательными атрибутами в автомобилях, и их наличие контролировалось при техосмотре и на дорогах.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.