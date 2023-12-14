ФАС: В России с Нового года взлетят цены на техосмотр

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Стоимость техосмотра в России будет проиндексирована. Наименьшая цена услуг покажет рост пропорциональный уровню инфляции. Все нормы предложены ФАС. Кроме того, определён минимальный ценовой порог введения для прохождения техосмотра в России впервые в конце 2022 года — 913 рублей.

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Отмечается, что округам разрешили корректировать стоимость услуг на местном уровне в сторону повышения. Ранее был принята метод, обязывающий регионы индексировать минимальные показатели цен с учетом инфляции в 2023 и 2024 годах.

Как сообщается на Autonews, инфляции, индексирующие цену техосмотра, местные власти проиндексируют, согласно российскому индексу цен на товары и услуги.

Таким образом, индекс на техосмотр легковых автомобилей составит 1 187 руб, мотоциклов и мотороллеров — 417 рублей.

Московская область определит максимальный размер оплаты за техосмотр на 2024 год в размере 1 052 руб за легковые автомбили и 359 руб. за мототранспортные средства,

Ранее сообщалось о том, что эксперты рассказали, что обязательно должно быть в автомобиле. Десятилетиями аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки были обязательными атрибутами в автомобилях, и их наличие контролировалось при техосмотре и на дорогах.