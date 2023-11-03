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Эксперты рассказали, что обязательно должно быть в автомобиле

2:34
Авто

Десятилетиями аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки были обязательными атрибутами в автомобилях, и их наличие контролировалось при техосмотре и на дорогах. Однако в 2022 году был отменен техосмотр для частных автомобилей, и с ним из списка проверяемых пунктов были исключены аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. В 2023 году вступил в силу новый перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС, и в нем эти предметы больше не упоминаются. Это означает, что отсутствие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки в автомобиле не влечет за собой административного наказания.

Эксперты рассказали, что обязательно должно быть в автомобиле
Фото: openverse by dlg_images is licensed under CC BY 2.0

Однако стоит помнить, что при выезде за пределы России, в страны таможенного союза ЕАЭС, аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки остаются обязательными. Правила дорожного движения Беларуси и Казахстана прямо предписывают наличие этих предметов и предусматривают штрафы за их отсутствие. Поэтому водителям, собирающимся выезжать за границу, необходимо соблюдать требования этих стран.

Знак аварийной остановки по-прежнему обязателен в России и должен быть немедленно использован при ДТП и в определенных ситуациях на дороге. Поэтому его полезно иметь в автомобиле.

С огнетушителем ситуация менее ясна, так как он не упоминается в ПДД и новом перечне. Однако современные диагностические карты при техосмотре могут проверять его наличие, хотя не существует штрафов за его отсутствие. Огнетушитель полезен для пожаротушения, особенно в случае автомобилей с ДВС.

Аптечка в России не обязательна, но рекомендуется. Она может быть собрана водителем самостоятельно с учетом утвержденного списка. Эти медицинские средства могут пригодиться в различных ситуациях, как для оказания первой помощи, так и для решения бытовых проблем.

Жилет с отражающими световозвращающими вставками остается обязательным и включен в ПДД, предписывая его использовать в специальных случаях на дороге для обеспечения безопасности.

Итак, хотя новые правила освободили автомобилистов от нескольких обязательных предметов, важно помнить о них при выезде за границу и оценивать их полезность в контексте безопасности и потенциальных ситуаций на дороге.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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