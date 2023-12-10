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В Россию вернулся всеми любимый японский кроссовер

1:40
Авто

Эксперты признали Honda CR-V самым надежным и долговечным кроссовером в мире. Специалисты отмечают, что новый CR-V может без проблем проехать более 400 тысяч километров. Представленный в 2023 году полноприводный автомобиль, оборудованный гибридной системой e:HEV, доступен по цене 5 499 000 рублей. Под капотом этого автомобиля находится 2-литровый бензиновый двигатель, который сотрудничает с электромотором мощностью 184 лошадиных сил.

В Россию вернулся всеми любимый японский кроссовер
Фото: openverse.org by GU / 古天熱 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Уникальность гибридной системы проявляется в том, что при низкой скорости бензиновый двигатель не приводит в движение колеса, а лишь вращает генератор. Однако при необходимости большой скорости двигатель автоматически включается, передавая свою мощность на передние ведущие колеса через редуктор. Это обеспечивает эффективную работу электромотора при повышенных нагрузках и обеспечивает гладкое, динамичное ускорение, сообщает "За рулем".

Комплектация Zhizun Edition, доступная для покупки в Красноярске, предлагает множество преимуществ и удобств. В нее входят полностью светодиодные фары, подогрев всех сидений, электропривод и вентиляция передних сидений, подогрев руля и боковых зеркал, а также кожаная отделка салона. Кроме того, автомобиль оснащен медиасистемой с сенсорным дисплеем, проекцией на лобовое стекло, панорамной крышей, камерой кругового обзора и электроприводом крышки багажника.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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