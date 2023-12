Your browser does not support the audio element.

В Челябинске продаётся самая дорогая автомашина за 35,9 миллиона рублей. В связи с оттоком западных автопроизводителей, санкциями и кризисом цены на транспортные средства значительно повысились. Некоторые стали настолько дорогими, что доступ к ним имеют только избранные. Однако всё ещё можно приобрести роскошное авто популярных марок из недружественных стран, и даже практически новое.

Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0