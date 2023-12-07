В Челябинске продают Mercedes почти за 36 млн рублей

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В Челябинске продаётся самая дорогая автомашина за 35,9 миллиона рублей. В связи с оттоком западных автопроизводителей, санкциями и кризисом цены на транспортные средства значительно повысились. Некоторые стали настолько дорогими, что доступ к ним имеют только избранные. Однако всё ещё можно приобрести роскошное авто популярных марок из недружественных стран, и даже практически новое.

Фото: Creativecommons by by wuestenigel is licensed under by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

В ТОПе самых дорогих автомобилей Челябинска, стоимость которых начинается от 20 миллионов рублей, есть светло-серый Porsche Cayenne, выставленный за 20 миллионов 475 тысяч 845 рублей, а также почти новый BMW X7, которого можно приобрести за 26 750 000 рублей. BMW X5 обойдётся в 23,5 миллиона рублей и выглядит как новый, он выпущен в 2023 году и имеет пробег 36 км, сообщает издание 74.ru.

Самый дорогой автомобиль, доступный для покупки в Челябинске, — Mercedes-Benz G-Class AMG, который стоит 35,9 миллиона рублей. Чёрный внедорожник был выпущен в 2022 году и имеет небольшой пробег 1500 км. За 4-литровый двигатель мощностью 585 л/с необходимо уплатить транспортный налог в размере 263 250 рублей.