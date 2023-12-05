Автоэксперт Рузанов напомнил о правилах езды в снегопад

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Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE, Алексей Рузанов, поделился ключевыми правилами вождения в условиях снегопада.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Во-первых, когда вы въезжаете на снежную дорогу, старайтесь максимально плавно использовать педали газа и тормоза", — отметил эксперт в беседе с газетой "Известия".

Рузанов подчеркнул, что зимнее вождение требует повышенного внимания, и все маневры следует выполнять медленно и осторожно.

"Второе важное правило — сохраняйте дистанцию. При плохой видимости или наличии снежной каши на дороге рекомендуется увеличить дистанцию в два раза, чтобы избежать риска столкновения с задним бампером ближайшего автомобиля", — подчеркнул автоэксперт.

Он также обратил внимание на боковые интервалы.

"Если на дороге снегопад, и вы планируете сменить полосу, делайте это на низкой скорости, въезжая на снежный бугор под острым углом. Выезжайте также максимально плавно", — добавил Рузанов.

Кроме того, он рекомендовал включать не только габариты, но и ближний свет, противотуманные фары, а также включать аварийные огни при приближении к перекресткам.