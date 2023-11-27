Россиянам назвали способы утепления автомобиля к зиме

Подготовка автомобиля к зиме требует комплекса мер. Якутские автоэксперты дали советы по утеплению машины к зиме.
Установка зимних шин с правильным давлением важна, ибо они обеспечивают устойчивость на гололеде.
Для улучшения видимости и предотвращения трещин на лобовом стекле рекомендуется установить второе лобовое. Важно проверить и обеспечить надежность аккумулятора, заботиться о теплоизоляции двигателя. Для дизельных двигателей рекомендуется антигель, а для бензиновых — средство против влаги.
Ходовая часть требует внимания к шаровым опорам и амортизаторам, а тормоза нуждаются в качественной жидкости и шлангах. Зимнее масло в двигателе и правильный антифриз обеспечивают надежную работу автомобиля, а регулярная чистка печки и замена салонного фильтра поддержат комфорт в салоне, сообщает "Якутия Daily".
Защита дверных замков и обработка кузова антикоррозийными средствами важны для сохранения автомобиля в хорошем состоянии.
Эффективная подготовка и уход помогут сохранить автомобиль в отличной работоспособности в течение зимы и продлить его срок службы.
Ранее эксперт рассказал, какие компоненты машины нуждаются в прогреве зимой.
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