Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки

2:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Совсем недавно возможно было приобрести новый бюджетный седан европейского или корейского производителя за менее чем 1 миллион рублей. Однако с уходом большинства мировых автопроизводителей из России поставки таких автомобилей прекратились, и цены на подержанные машины стремительно увеличились.

Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

К лету 2023 года российские дилеры полностью распродали складские запасы седанов "Логан", "Рио" и "Солярис", а также лифтбеков "Поло" и "Рапид". Импорт по параллельным каналам сосредоточился на премиальных автомобилях, поскольку покупатели бюджетных моделей не могли оправдать дополнительные затраты из-за усложненной логистики и отсутствия заводской гарантии.

В настоящее время единственной возможностью приобрести надежный и относительно недорогой автомобиль является вторичный рынок.

Лифтбек Volkswagen Polo появился на российском рынке в 2020 году, собираясь на заводе немецкого концерна в Калуге. Автомобиль выделялся современным стильным дизайном и более практичным кузовом "лифтбек". Несмотря на некоторые недостатки, такие как скрипы, зазоры и шумоизоляция, Polo предоставлял невысокую цену, солидный внешний вид и множество продвинутых опций.

Еще одним представителем практичных лифтбеков является чешский Skoda Rapid, выпускаемый на том же заводе, что и Volkswagen Polo. Этот автомобиль, представленный в 2020 году, отличается просторным салоном, вместительным багажником, экономичным расходом топлива и фирменными фишками Skoda.

В 2020 году был представлен рестайлинговый вариант второго поколения седана Hyundai Solaris. Обновления касались внешнего дизайна и комплектации, делая автомобиль более приспособленным к условиям эксплуатации в России. Среди его достоинств — надежность и простота обслуживания, несмотря на небольшой объем багажника.

Kia Rio, родственный модели "Солярис", также прошел обновление в 2020 году. Обновленный автомобиль сохраняет репутацию надежности, управляемости и доступности обслуживания, особенно у версий с автоматической коробкой передач.

Renault Logan остается самым бюджетным автомобилем в списке. Рестайлинг второго поколения, представленный осенью 2018 года, сделал его еще более популярным благодаря простоте конструкции и низкой стоимости обслуживания. Однако есть замечания по шумоизоляции.

Таким образом, в условиях изменений на рынке вторичных автомобилей представленные модели остаются привлекательным выбором для тех, кто ищет сочетание надежности, стиля и доступности, сообщает 110km.ru.