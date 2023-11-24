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Эксперты объяснили, как сделать правильный выбор среди новых брендов автомобилей

1:35
Авто

Современный авторынок России постоянно обновляется, представляя новые бренды и модели, что может создать определенные трудности для непрофессионалов, сталкивающихся с выбором.

Эксперты объяснили, как сделать правильный выбор среди новых брендов автомобилей
Фото: openverse by Hamed Jafarnejad/Tasnim News Agency is licensed under CC BY 4.0

Возникает множество вопросов, которые нужно учесть: наличие запчастей, поведение автомобиля в зимних условиях, возможные проблемы с продажей в будущем и многое другое.

Эксперты из SberAuto решили подойти к ответу на эти вопросы. Один из автоэкспертов, Евгений Житнухин, даже предсказал возможную конкуренцию между Lada Vesta и иранскими автомобилями.

Важным этапом в выборе является изучение информации на официальном сайте производителя. Здесь необходимо обратить внимание не только на характеристики автомобиля, но и на репутацию компании: её стаж на рынке и общую репутацию.

Далее следует детальное изучение модельного ряда, технических характеристик и комплектующих. Особое внимание уделяется кузову, габаритам и вместимости багажника. После этого можно приступить к выбору типа коробки передач.

Полезной информацией могут служить обзоры блогеров, а также рейтинги на сайтах объявлений о продаже. Отзывы реальных пользователей также могут дать представление о том, насколько автомобиль соответствует ожиданиям.

Ранее сообщалось, что в России увеличился дефицит запчастей на корейские автомобили. Однако, проблемы не коснулись расходников, они до сих пор есть на складах.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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