Доступ к оригинальным запчастям для Hyundai, KIA и других корейских автомобилей становится проблематичным в России. Существующих запасов на складах почти нет, а сроки ожидания увеличиваются до трех месяцев. Предвидится возможное повышение цен в долгосрочной перспективе.
Представители автоцентров делятся информацией, что получение необходимых деталей становится всё сложнее с каждым днем. Официальные поставки задерживаются, в то время как неофициальные поставщики повышают цены. Предсказуемо, стоимость оригинальных и неоригинальных запчастей растет.
Хотя есть хорошая новость: проблемы с расходниками для технического обслуживания пока что не возникают. Однако сложности возникают с менее популярными, но важными деталями.
Например, в одном из техцентров уже четвертый месяц идут попытки получить камеры заднего вида и подрулевые переключатели для KIA Seltos. Среди более крупных деталей — ШРУСы, глушители и другие. Теперь тем, кто находится на гарантии, придется ждать ремонта значительно дольше, а тем, кто не под покровительством гарантии, — возможно, придется значительно доплатить.
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Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.