Эксперт Понамеров рассказал, что нужно проверить в автомобиле к зиме

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

Перед наступлением зимнего сезона в автомобиле следует провести комплексную диагностику, обратив внимание на состояние уплотнений, убедиться в отсутствии течей технических жидкостей и выбрать масло с необходимым индексом вязкости. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на технического тренера сети автосервисов Fit Service Сергея Пономарева.

Фото: Openverse by buhtterfly is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

"В зимний период водителям нужно обращать внимание даже на мелочи. Обязательно регулярно проверять состояние и уровень всех технических жидкостей. Даже легкие отпотевания техжидкостей при отрицательных температурах может привести к возникновению течи и в дальнейшем — серьезной поломке", — пояснил изданию Пономарев.

По его словам, перед эксплуатацией в зимний период следует заменить сайлентблоки в подвеске, если на них начали образовываться трещины и надрывы. Аналогично следует поступить с изношенными пыльниками ШРУСов и тормозными шлангами, которые при отрицательных температурах могут окончательно порваться, если на них есть даже небольшие трещины. Также он напомнил о необходимости выбора масла с подходящим индексом вязкости.

"В регионах, где зимой серьезные отрицательные температуры, я советую брать масло с индексом 0, а жителям Краснодара подойдет масло с индексом 20W", — посоветовал Пономарев.

Ранее сообщалось автокриминалист Шелков рассказал, за что могут аннулировать регистрацию автомобиля в ГИБДД.

Подготовка авто к зиме! 7 НУЖНЫХ СОВЕТОВ