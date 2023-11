Эксперты автосервисов раскрыли нюансы, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей в России. Популярность китайских машин в стране растет, но с ней возникают некоторые трудности.

Фото: openverse by JamesYoung8167 is licensed under CC BY-SA 4.0