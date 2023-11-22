Эксперты автосервисов назвали главные проблемы китайских машин

Эксперты автосервисов раскрыли нюансы, с которыми сталкиваются владельцы китайских автомобилей в России. Популярность китайских машин в стране растет, но с ней возникают некоторые трудности.

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1. Отсутствие Запчастей:

Главная проблема — нехватка запчастей для китайских автомобилей в российских магазинах. Несмотря на то что производители поставляют достаточное количество деталей, их распределение по магазинам и автосервисам оставляет желать лучшего. В отличие от корейских марок, у китайских отсутствуют универсальные компоненты, что приводит к долгим ожиданиям заказов и переплатам.

2. Отсутствие Технической Документации:

Другой заметной проблемой является отсутствие технической документации для китайских автомобилей. На данный момент отсутствуют руководства по ремонту и обслуживанию от производителей, что затрудняет гарантию качества услуг автосервисов.

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