Эксперты назвали 5 самых доступных рамных внедорожников в России

Автопортал ГЛАС представил свой рейтинг самых доступных по цене рамных внедорожников на российском рынке в ноябре 2023 года, уделяя особое внимание их способности справляться с труднопроходимыми условиями и перегрузками.

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1. UAZ "Хантер" (Цена: 1 390 000 рублей)

Первое место в рейтинге занял ульяновский УАЗ "Хантер" в базовой комплектации Base Fleet, доступной по цене 1 390 000 рублей. Участие в различных программах может принести покупателям дополнительные выгоды в размере приблизительно 300 000 рублей.

2. УАЗ "Патриот" (Цена: 1 530 000 рублей)

Родственный "Патриот" занимает второе место, оцененный в 1 530 000 рублей. Эта модель оснащена более мощным двигателем с мощностью 150 л. с.

3. Tank 300 (Цена: 3 799 000 рублей)

На третьем месте — китайский Tank 300, доступный по цене 3 799 000 рублей в стартовой комплектации. Модель оснащена подключаемой полноприводной системой и блокировкой заднего межосевого дифференциала.

4. Haval H9 (Цена: 4 099 000 рублей)

Haval H9 занимает четвертое место, стоимость которого составляет 4 099 000 рублей. Автомобиль оснащен агрегатом мощностью 218 л. с. и автоматической коробкой передач.

5. BAIC BJ40 (Цена: 4 350 000 рублей)

Пятое место в списке у "китайского" BAIC BJ40, который в ноябре можно приобрести за 4 350 000 рублей. Двигатель этой модели генерирует 218 л. с. и работает в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

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