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Эксперты назвали четыре внедорожника за 500 тысяч рублей, экономичных в использовании

1:20
Авто

Портал "За рулем" предоставил список четырех внедорожников стоимостью до полумиллиона рублей, которые отличаются не только доступной ценой, но и экономичностью в использовании.

Эксперты назвали четыре внедорожника за 500 тысяч рублей, экономичных в использовании
Фото: Wikipedia by Mr.choppers is licensed under CC BY-SA 3.0

На вторичном рынке доступен Lada 4x4, выпущенный в 2015–2016 годах. Основной нюанс — требовательность к техническому обслуживанию двигателя. Эксперты рекомендуют особое внимание при бездорожной езде, включая регулярное обслуживание передних и задних редукторов.

Еще одним вариантом является Kia Sportage первого поколения, выпущенная в 2005–2006 годах. Ее главные слабые места — передние ступичные подшипники и муфты подключения передней оси, но в целом это надежное и выносливое авто.

Эксперты также рекомендуют обратить внимание на Suzuki Grand Vitara, несмотря на свой возраст около 20 лет. Сейчас можно найти подобное авто за 500 тыс. рублей, особенно предпочтительным будет выбор модели с 128-сильным бензиновым мотором.

Еще одним надежным вариантом является Jeep Cherokee первого поколения XJ с рядным бензиновым мотором объемом 2,0 литра.

5 НАДЕЖНЫХ КРОССОВЕРОВ ЗА 600 ТЫСЯЧ В 2022
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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