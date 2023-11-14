40% опрошенных россиян одобрили идею возобновления производства отечественных автомобилей "Волга". Это следует из результатов онлайн-опроса центра Фидбэк, которые сегодня обнародовало информационное агентство ТАСС.
В исследовании, проведённом осенью 2023 года, приняли участие 2 тыс. человек. Респондентам предлагалось назвать модель советского автопрома, которую бы они хотели увидеть на российских дорогах снова или масштабы производства которой стоило бы расширить. Помимо "Волги", треть опрошенных назвала марку "Нива", а четверть выбрала "Чайку". Чуть меньше голосов отдано за автомобили "Победа" и "Москвич-412".
Авторы исследования делают вывод, что появление на рынке машин марки "Волга" автолюбители воспримут позитивно.
Разговоры о выпуске "Волги" возобновились летом 2022 года. Тогда российские СМИ цитировали Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, рассказавшего о планах возрождения брендов "Волга" и "Победа". С тех пор опросы, из которых следует, что россияне поддерживают идею возвращения советских авто, появляются в СМИ регулярно. РИА Новости публиковало исследование аналитического центра университета "Синергия", согласно которому за необходимость возрождать советские бренды на фоне ухода из страны иностранных компаний высказались 83% российских граждан. В числе прочего речь шла об автомобилях "Москвич", "Волга" и "Победа".
Некоторые автоэксперты скептически относятся к формулировке "возрождение", поскольку в нынешних условиях можно говорить лишь о создании машин с привлечением техпартнера (по аналогии с "Москвичом"). Т. е. на отечественном предприятии поставят на конвейер изменённые варианты популярных моделей из Китая, Индии или Ирана.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.