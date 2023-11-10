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Автоэксперт Сажин: каршеринг и беспилотные авто не заменят личную машину

3:01
Авто

Беспилотные автомобили и каршеринг — две инновационные тенденции, которые активно развиваются в автомобильной индустрии.

Автоэксперт Сажин: каршеринг и беспилотные авто не заменят личную машину
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Каждый год все больше компаний занимается исследованиями в области создания автономных автомобилей, а каршеринговые сервисы становятся всё более популярными по всему миру.

Однако вопрос, вызывающий беспокойство у многих, заключается в том, смогут ли эти технологии действительно заменить традиционные автомобили и вытеснить любителей вождения?

На него в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей ответил автоэксперт Владимир Сажин.

По его мнению, новшества в автомобильной индустрии, с одной стороны, упрощают нашу жизнь, но имеют и свои трудности.

"С появлением возможности пользоваться каршерингом и беспилотными электрокарами многое меняется в лучшую сторону. Теперь каждый, у кого есть водительское удостоверение, может взять автомобиль напрокат, не беспокоясь о его обслуживании, страховке, налогах и заправке. Все эти расходы включаются в минутную оплату", — отметил эксперт.

Тем не менее, Сажин предупреждает водителей относительно использования каршеринга.

"С ними нужно быть предельно осторожными, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Невнимательное взятие машины в аренду, недостаточная проверка наличия повреждений и неправильное завершение аренды могут привести к серьезным штрафам", — пояснил он.

Эксперт также напомнил, что при аварии на автомобиле из каршеринга, помимо оплаты ущерба, вам придется столкнуться с дополнительными штрафами, предусмотренными в контракте.

"Когда мы берем машину напрокат, мы часто не читаем договор внимательно, и каршеринговые компании на этом зарабатывают, взимая штрафы за нарушения правил парковки, дорожного движения и повреждения автомобиля. При этом страдают обычные люди", — добавил он.

Владимир Сажин считает, что каршеринг останется неотъемлемой частью транспортной системы, но скорее всего станет дополнением к основному автомобилю.

По его мнению, большинство водителей предпочтет иметь свой автомобиль, так как в случае повреждения они будут нести меньшие финансовые потери, чем при использовании арендованного транспорта.

Что касается беспилотных автомобилей, то, по словам эксперта, полный переход ко всем автомобилям с автоматизированным управлением пока что не произойдет.

"Для того чтобы сделать все автомобили беспилотными, необходимо значительно развивать инфраструктуру. Следует помнить, что беспилотные автомобили следуют определенной траектории, и при изменении дорожной разметки или покрытия могут возникнуть трудности. Кроме того, система работает на основе сигналов спутников, и если связь с ними прерывается, автомобиль просто останавливается", — пояснил Владимир Сажин.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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