Эксперты "За рулём" назвали утеплитель для труб одним из способов ускорить прогрев мотора

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Некоторые внимательные автолюбители предпочитают длительное прогревание двигателя, особенно в сильные морозы, когда этот процесс иногда может затянуться. Журнал "За рулём" предложил три способа, которые помогут ускорить прогрев двигателя зимой и в поздней осени.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Первый способ заключается в установке утеплителя для труб в моторном отсеке. Обычно он хорошо помещается в отверстиях решетки радиатора, что позволяет уменьшить поток холодного воздуха, проходящего через нее к двигателю и обратно.

Второй способ — закрепить перед радиатором кусок картона. Этот метод давно известен и широко используется. Если вам не нравится, что картона нарушает внешний вид автомобиля, вы всегда можете приобрести чехол, изготовленный на фабрике. Эффект будет таким же.

И, наконец, третий способ — использование коробки передач. В частности, на автомобилях с автоматической коробкой передач или вариатором можно просто перевести ее в режим "Драйв" (D), что добавит дополнительную нагрузку на двигатель и ускорит его прогрев до рабочей температуры.