Некоторые внимательные автолюбители предпочитают длительное прогревание двигателя, особенно в сильные морозы, когда этот процесс иногда может затянуться. Журнал "За рулём" предложил три способа, которые помогут ускорить прогрев двигателя зимой и в поздней осени.
Первый способ заключается в установке утеплителя для труб в моторном отсеке. Обычно он хорошо помещается в отверстиях решетки радиатора, что позволяет уменьшить поток холодного воздуха, проходящего через нее к двигателю и обратно.
Второй способ — закрепить перед радиатором кусок картона. Этот метод давно известен и широко используется. Если вам не нравится, что картона нарушает внешний вид автомобиля, вы всегда можете приобрести чехол, изготовленный на фабрике. Эффект будет таким же.
И, наконец, третий способ — использование коробки передач. В частности, на автомобилях с автоматической коробкой передач или вариатором можно просто перевести ее в режим "Драйв" (D), что добавит дополнительную нагрузку на двигатель и ускорит его прогрев до рабочей температуры.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".