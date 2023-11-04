HotCars составил рейтинг самых надежных автомобилей Mazda

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Японские автомобили Mazda всегда выделялись своей надежностью, и эта тенденция прослеживается во всех их моделях. Эксперты портала HotCars предоставили список десяти особенно надежных автомобилей от Mazda, которые останутся верными своим владельцам даже при больших пробегах.

Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima is licensed under CC0

На первом месте в этом рейтинге находится Mazda MX-5 Miata 2007 года выпуска. Этот компактный спортивный автомобиль оценен экспертами J.D. Power на 86 баллов из возможных 100 в категории надежности. При этом годовое обслуживание этой модели обходится владельцу всего в 365 долларов (34,05 тыс. рублей).

На втором месте находится Mazda 6 2017 года, оцененная на уровне 84 балла из 100. Средние расходы на техническое обслуживание этой модели составляют 396 долларов (36,94 тыс. рублей) в год.

Замыкает тройку лидеров компактный кроссовер Mazda CX-5, выпущенный в 2018 году, с оценкой надежности 83 балла из 100. Средние затраты на техническое обслуживание этой модели составляют 339 долларов (31,62 тыс. рублей) в год.

Вот список десяти самых надежных и долговечных моделей автомобилей Mazda:

Mazda MX-5 Miata 2007 года.

Mazda6 2017 года.

Mazda CX-5 2018 года.

Mazda CX-3 2019 года.

Mazda3 2017 года.

Mazda5 2015 года.

Mazda CX-9 2012 года.

Mazda CX-30 2020 года.

Mazda2 2011 года.

Mazda Tribute 2008 года.