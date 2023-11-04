Японские автомобили Mazda всегда выделялись своей надежностью, и эта тенденция прослеживается во всех их моделях. Эксперты портала HotCars предоставили список десяти особенно надежных автомобилей от Mazda, которые останутся верными своим владельцам даже при больших пробегах.
На первом месте в этом рейтинге находится Mazda MX-5 Miata 2007 года выпуска. Этот компактный спортивный автомобиль оценен экспертами J.D. Power на 86 баллов из возможных 100 в категории надежности. При этом годовое обслуживание этой модели обходится владельцу всего в 365 долларов (34,05 тыс. рублей).
На втором месте находится Mazda 6 2017 года, оцененная на уровне 84 балла из 100. Средние расходы на техническое обслуживание этой модели составляют 396 долларов (36,94 тыс. рублей) в год.
Замыкает тройку лидеров компактный кроссовер Mazda CX-5, выпущенный в 2018 году, с оценкой надежности 83 балла из 100. Средние затраты на техническое обслуживание этой модели составляют 339 долларов (31,62 тыс. рублей) в год.
Вот список десяти самых надежных и долговечных моделей автомобилей Mazda:
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