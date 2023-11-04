Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Запорожье хотели наградить в клубе лучших артиллеристов ВСУ: ВС РФ наградили всех ракетой 
Диетолог Зубарева назвала продукт, который снижает уровень холестерина и сахара в крови
Олимпийская чемпионка Ишмуратова заявила, что в мире спорт используют как политическое оружие
Пленный ВСУ рассказал, что солдаты под Запорожьем при опасности сразу сдаются в плен
Эксперты перечислили 7 нарушений, за которые ГИБДД сразу лишает прав
Врачи назвали три неочевидных признака повышенного холестерина
Власти возобновят работу заводов Volkswagen, Peugeot и Volvo в России
Под Волгоградом 12-летняя девочка сбежала из дома к жениху в Пензу
Григорий Лепс рассказал о своем внебрачном сыне

HotCars составил рейтинг самых надежных автомобилей Mazda

2:07
Авто

Японские автомобили Mazda всегда выделялись своей надежностью, и эта тенденция прослеживается во всех их моделях. Эксперты портала HotCars предоставили список десяти особенно надежных автомобилей от Mazda, которые останутся верными своим владельцам даже при больших пробегах.

HotCars составил рейтинг самых надежных автомобилей Mazda
Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima is licensed under CC0

На первом месте в этом рейтинге находится Mazda MX-5 Miata 2007 года выпуска. Этот компактный спортивный автомобиль оценен экспертами J.D. Power на 86 баллов из возможных 100 в категории надежности. При этом годовое обслуживание этой модели обходится владельцу всего в 365 долларов (34,05 тыс. рублей).

На втором месте находится Mazda 6 2017 года, оцененная на уровне 84 балла из 100. Средние расходы на техническое обслуживание этой модели составляют 396 долларов (36,94 тыс. рублей) в год.

Замыкает тройку лидеров компактный кроссовер Mazda CX-5, выпущенный в 2018 году, с оценкой надежности 83 балла из 100. Средние затраты на техническое обслуживание этой модели составляют 339 долларов (31,62 тыс. рублей) в год.

Вот список десяти самых надежных и долговечных моделей автомобилей Mazda:

  • Mazda MX-5 Miata 2007 года.
  • Mazda6 2017 года.
  • Mazda CX-5 2018 года.
  • Mazda CX-3 2019 года.
  • Mazda3 2017 года.
  • Mazda5 2015 года.
  • Mazda CX-9 2012 года.
  • Mazda CX-30 2020 года.
  • Mazda2 2011 года.
  • Mazda Tribute 2008 года.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Оставшийся без Пугачевой Максим Галкин* опубликовал видеозаявление
Покинутый Пугачевой Галкин* сделал заявление
NBC News: В США и Европе уверены, что Украине не избежать мирных переговоров с Россией
США тайно передали ВСУ технику для прорыва обороны ВС РФ — Forbes
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Украине до распада осталось около года
"Приставали к девушкам": что известно о братьях из семьи мигрантов, которую выдворят из России
"Свинья на "Соколе" останется хрюшкой": ВКС РФ готовы сбивать F-16 Украины
"Свинья на "Соколе" останется хрюшкой": ВКС РФ готовы сбивать F-16 Украины
Последние материалы
HotCars составил рейтинг самых надежных автомобилей Mazda
Диетолог Зубарева назвала продукт, который снижает уровень холестерина и сахара в крови
Олимпийская чемпионка Ишмуратова заявила, что в мире спорт используют как политическое оружие
Пленный ВСУ рассказал, что солдаты под Запорожьем при опасности сразу сдаются в плен
Эксперты перечислили 7 нарушений, за которые ГИБДД сразу лишает прав
Врачи назвали три неочевидных признака повышенного холестерина
Власти возобновят работу заводов Volkswagen, Peugeot и Volvo в России
Под Волгоградом 12-летняя девочка сбежала из дома к жениху в Пензу
Григорий Лепс рассказал о своем внебрачном сыне
Песков ответил на вопрос о двойниках Путина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников