В России появился в продаже первый серийный электрический Rolls-Royce

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Последнее предложение теперь доступно для заказа, с обещанной доставкой в течение двух недель воздушным транспортом. Пока автомобиль все еще находится на стадии окончательной сборки, продавец заверяет, что он будет готов к поставке в ноябре. Это уникальное купе, известное как Spectre, оценивается в 87,1 миллиона рублей по текущему курсу. Он представляет собой первый шаг британского автопроизводителя в области полностью электрических транспортных средств, пришедший на смену модели Wraith, и является их первым серийным автомобилем с электрическим приводом. Ранее этой весной производитель указал, что на производство и поставку новой модели потребуется минимум 12 месяцев.

Фото: openverse

Spectre может похвастаться дальностью полета примерно в 520 километров на одной зарядке. Компания намеренно не стала заострять внимание на дальнейшем расширении модельного ряда, поскольку считает, что клиенты Rolls-Royce, как правило, имеют достаточный пробег для своих нужд. Силовая установка выдает 585 лошадиных сил, позволяя трехтонному автомобилю разгоняться с 0 до 100 километров в час всего за 4,5 секунды. Примечательно, что Rolls-Royce официально запретил клиентам перепродавать автомобиль, а представители компании предупредили о немедленном и пожизненном запрете на любую попытку сделать это, фактически запретив частному лицу приобретать другой автомобиль у британского автопроизводителя.

Роскошь на электротяге: Обзор первого электромобиля Rolls-Royce Spectre ⚡