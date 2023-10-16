АвтоВАЗ выпустил автомобили Lada без подушек безопасности из-за нехватки деталей

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АвтоВАЗ столкнулся с проблемой нехватки подушек безопасности для своих автомобилей. Согласно информации из сообщества Avtograd news в социальной сети ВКонтакте, российский автопроизводитель, по меньшей мере, два дня выпускал автомобили Lada Granta и Niva без установленных эйрбегов. Всего за 12-часовую смену в субботу, 14 октября, с конвейера тольяттинского предприятия сошло 590 автомобилей Lada Granta, и все они были выпущены в некомплектном состоянии без подушек безопасности. Также в этот же день было произведено 400 внедорожников Lada Niva, также без этой важной системы пассивной защиты.

Фото: Openverse

Согласно информации инсайдеров, некомплектные автомобили временно хранятся на территории завода в Тольятти. В воскресенье, сообщество опубликовало фотографии, на которых видно десятки белых Granta, ожидающих поставки недостающих деталей на стоянке предприятия. Причины задержки в поставках исключительно важных компонентов остаются неясными. Также нет информации, как это влияет на производство модели Lada Vesta.

Летом ассоциация Российские автомобильные дилеры (РОАД) сообщила о поставках некомплектных автомобилей Lada Vesta. По словам продавцов, 70 процентов отгруженных Вест не имели "тревожной" кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и пластиковой окантовки мультимедийной системы.

Представители АвтоВАЗа заявили в ответ, что такие автомобили могут некоторое время храниться на складах предприятия или у дилеров, но перед продажей будут полностью комплектоваться.

В то время продажи автомобилей Lada продолжают показывать рекордные результаты. Так, в сентябре было продано 6231 пассажирский и коммерческий автомобиль марки, что на 8,7 процента больше, чем в августе, и это максимальное значение за последние два года. За три квартала 2023 года Lada реализовала 242 552 новых автомобиля, что превышает результаты 2022 года почти вдвое.

🛑RENAULT УХОДИТ❓ LADA без подушек безопасности и ABS❗ Евро-2✅