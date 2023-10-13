В автосалоны начали поступать лифтбеки "Москвич 6", новинки оценены от 2,63 млн рублей

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Новые лифтбеки "Москвич 6" версий "Комфорт" и "Бизнес" поступили в российские дилерские центры. Этот автомобиль оснащен турбомотором мощностью 136 л. с. и багажником объемом 540 литров.

Фото: официальный сайт москвич

Базовая версия "Комфорт" включает в себя 17-дюймовые легкосплавные диски, кожаную обивку руля, парктроник, кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ и светодиодные фары.

Высшая комплектация "Бизнес" предоставляет дополнительные опции, такие как люк с электроприводом, центральный подлокотник, климат-контроль, водительское кресло с электрорегулировками, камера кругового обзора и цифровая панель приборов.

Цены на новые автомобили начинаются от 2,63 млн рублей, без учета скидки за сдачу старого автомобиля по программе "трейд-ин".

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