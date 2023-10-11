Россия планирует поставлять в Саудовскую Аравию автомобили ГАЗ, КамАЗ и Aurus

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Россия намерена ввести автомобили Aurus, ГАЗ и КамАЗ на саудовский рынок. В частности, для представительских автомобилей отечественного производства планируется создать собственную сеть дилеров. В настоящее время проходят переговоры между представителями двух стран, но точные даты, а также перечень моделей и ожидаемые объемы поставок пока остаются неопределенными.

Фото: Wikipedia

Информация о планировании отдельной сети дилеров для Aurus в Саудовской Аравии содержится в материалах межправительственной комиссии. Также рассматривается возможность открытия официальных сервисных центров, сообщает "motor.ru".

Кроме того, обсуждаются поставки более доступных моделей. Например, речь идет о поставке грузовых автомобилей "Газель Next", специально адаптированных для работы в жарких климатических условиях, а также о седельных тягачах КамАЗ-54901.