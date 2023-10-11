Автокраж стало больше: злоумышленники используют высокие технологии

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По данным AA Insurance Services, наблюдается увеличение случаев краж автомобилей, и это вызывает опасения. Особенно тревожит тот факт, что преступники всё чаще прибегают к использованию высокотехнологичных инструментов для выявления уязвимых мест в электронных системах, предназначенных для повышения безопасности и комфорта наших поездок.

Фото: openverse

На самом деле, исследовательская компания Technavio отметила, что значительный рост сектора автомобильной электроники был обусловлен потребностью в дополнительном комфорте для водителей и беспокойством по поводу угона автомобилей. И сегодня железные конструкции и вычислительные системы, предназначенные для увеличения безопасности, стали объектами интереса преступников.

Один из примеров — система бесключевого доступа (KES), обеспечивающая удобство владельцам автомобилей. KES позволяет водителям блокировать и разблокировать автомобиль, запускать и останавливать двигатель, имея при себе брелок со встроенным передатчиком сигналов. Основной принцип заключается в обнаружении сигнала брелока автомобилем. Если сигнал достаточно сильный, что обычно происходит, когда брелок находится в непосредственной близости от автомобиля, то автомобиль разблокируется и можно запустить двигатель. Атаки на KES часто используют методы усиления и передачи сигнала от брелока к автомобилю, обманывая систему автомобиля и заставляя ее думать, что брелок находится вблизи.

Чтобы предотвратить такие атаки, владельцы могут использовать "мешочки Фарадея", которые блокируют радиосигналы, когда брелок не используется. Эти мешочки имеют проводящие волокна в подкладке и не требуют больших затрат.

Кроме того, следует отметить, что компьютеры в различных блоках управления автомобиля (ECM) играют важную роль в управлении многими системами, от двигателя и трансмиссии до тормозов и подвески. Все эти ECM программированы с использованием большого объема кода, который, к сожалению, может содержать уязвимости. Для борьбы с этими уязвимостями существуют международные стандарты безопасности, такие как SAE J3061 и ISO/SAE 21434, но из-за сложности и взаимосвязей систем и давления на сроки производства уязвимости могут оставаться незамеченными.

Некоторые угонщики проникают в системы автомобилей, используя бортовые диагностические порты, предназначенные для технических специалистов. Эти порты обеспечивают быстрый доступ к диагностической системе автомобиля и упрощают обслуживание. Однако они также могут стать целью для угонщиков, позволяя им обойти систему безопасности.

Последние отчеты показывают, что угонщики используют новые методы, включая доступ к системам управления светом через ЭБУ. Это дает им возможность вмешиваться в системы безопасности автомобиля, создавая впечатление наличия действительного ключа и разблокируя двери, запуская двигатель, все это без наличия брелока. Используемые устройства маскируются под обычные предметы, что делает их еще более трудно обнаружимыми.

Решение таких проблем требует участия автопроизводителей и отраслевых организаций и займет время. В то время как автомобили становятся всё более электронными и связанными, безопасность должна оставаться приоритетом.