За кроссовером Hyunai Exter по цене Lada Granta уже набралась девятимесячная очередь

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Количество заказов на паркетник по цене Lada Granta, иначе известный как Hyundai Exter, уже перевалило за 75 тысяч, согласно информации. Эта компактная модель была представлена на рынке в июле текущего года. Однако текущие объемы производства не справляются с таким спросом, поэтому компания Hyundai принимает меры по увеличению производства Exter с шести до девяти тысяч экземпляров в месяц, что составляет увеличение на треть. Это ведет к увеличению времени ожидания для новых клиентов, которое уже достигло девяти месяцев.

Фото: openverse.org

Основной интерес потребителей сосредотачивается не на базовой версии Hyundai Exter, а на более дорогих конфигурациях с богатым оснащением. Компания также планирует перераспределить часть экспортных кроссоверов на внутренний рынок, чтобы удовлетворить спрос. Если спрос сохранится на высоком уровне, считается, что Hyundai будет вынуждена продолжать увеличивать объемы производства, сообщает motor.ru.

Несмотря на бурное внимание к Hyundai Exter, продажи другой модели — Venue, также бюджетного кроссовера от Hyundai, остаются стабильными и составляют более 10 тысяч единиц в месяц. Однако Grand i10 Nios, другая модель от Hyundai, столкнулась с уменьшением спроса, поскольку часть клиентов переключилась на Exter, что привело к снижению продаж хэтчбека Grand i10 Nios на 1-1,5 тысячи единиц.

Hyundai Exter присоединился к линейке автомобилей Hyundai в прошлом году и уже занял второе место по популярности в Индии после Tata Punch. Этот компактный кроссовер длиной 3,8 метра построен на базе Grand i10 Nios и оснащен шестью подушками безопасности, цифровой панелью приборов и системой ABS. Его двигатель представлен в двух версиях: 1,2-литровый турбомотор с мощностью 69 или 83 лошадиных силы.