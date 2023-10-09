С 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года в России запрещено движение на летних шинах для легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 тонн. Это означает, что водители должны обратить внимание на "переобувку" машин до декабря.
Производители шин рекомендуют менять резину на зимнюю, когда среднесуточная температура опускается ниже +7 градусов Цельсия. Это помогает обеспечить безопасность на дороге, учитывая возможное образование наледи и сложные погодные условия.
Автоэксперты советуют также учитывать условия хранения шин и способ их замены.
"К примеру, если у вас нет второго комплекта дисков, шины хранятся в шинном отеле, автосалоне или на даче, а "переобуваетесь" вы на шиномонтаже — о "переобувке" стоит задуматься заранее. Иначе вы столкнётесь с очередями. А если резко выпадет снег, то даже не успеете забрать и привезти свои зимние шины", — рассказал "МК" автомеханик Сергей Киселёв.
Тем, кто использует шипованные шины, следует знать, что от 8 декабря 2018 года обязанность устанавливать на автомобили опознавательный знак "Шипы" была отменена.
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