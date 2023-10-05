Дилеры "АвтоВАЗа" начнут продажи обновленной версии Lada Vesta Sportline в ноябре текущего года, сообщила официальный представитель Волжского автозавода Наталья Астафьева в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru".
В обновленной версии Lada Vesta Sportline появился красный обвес с горизонтальными вставками, спойлер, двойная выхлопная система, антенна на крыше и 17-дюймовые диски. В салоне автомобиля установлены спортивные сиденья, 10,4-дюймовый сенсорный дисплей, аналогичный тем, что используется в автомобилях Tesla, трехспицевое рулевое колесо, цифровая приборная панель и мультимедийная система Lada Enjoy Pro. Кроме того, модель была оснащена перенастроенной подвеской.
Автомобиль будет предлагаться с 1,6-литровым бензиновым двигателем, который развивает мощность 118 лошадиных сил, и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 километров в час, а разгон до 100 километров в час занимает 10,9 секунд.
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