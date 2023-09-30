ЛуАЗ обыгрывает УАЗ на бездорожье "в одну калитку"

0:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Первым отечественным автомобилем с передним приводом следует считать ЛуАЗ, а не "восьмерку" от ВАЗ. Автомобиль из Луцка был создан на базе изначально переднеприводной платформы, хотя в нем также был подключаемый задний привод. Несмотря на свои качества, ЛуАЗу прилипла комическая репутация, включая прозвище "еврейский броневик". Однако, на самом деле, этот автомобиль заслуживает внимания, сообщает "За рулем".

Фото: openverse.org

Будучи спроектированным исключительно для военных нужд, он превосходил многие более крупные и внушительные внедорожники в проходимости.

Разработчики ЛуАЗа поставили перед собой задачу создать компактное и легкое транспортное средство, и они успешно справились с этой задачей: масса автомобиля в рабочем состоянии составляла всего 960 килограммов. Это был невероятно легкий автомобиль с полностью независимой подвеской и плоским днищем!