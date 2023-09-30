ЛуАЗ обыгрывает УАЗ на бездорожье "в одну калитку"

Первым отечественным автомобилем с передним приводом следует считать ЛуАЗ, а не "восьмерку" от ВАЗ. Автомобиль из Луцка был создан на базе изначально переднеприводной платформы, хотя в нем также был подключаемый задний привод. Несмотря на свои качества, ЛуАЗу прилипла комическая репутация, включая прозвище "еврейский броневик". Однако, на самом деле, этот автомобиль заслуживает внимания, сообщает "За рулем".
Будучи спроектированным исключительно для военных нужд, он превосходил многие более крупные и внушительные внедорожники в проходимости.
Разработчики ЛуАЗа поставили перед собой задачу создать компактное и легкое транспортное средство, и они успешно справились с этой задачей: масса автомобиля в рабочем состоянии составляла всего 960 килограммов. Это был невероятно легкий автомобиль с полностью независимой подвеской и плоским днищем!
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