Автоюрист Славнов заявил, что штрафовать за видерегистраторы на лобовом стекле не будут

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Автоэксперт Дмитрий Славнов объяснил, не начнут ли водителей с 1 сентября штрафовать за видеорегистраторы на лобовом стекле, если сотрудникам ГИБДД будет казаться, что они мешают обзору.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

По мнению юриста, такого, скорее всего, не будет, поскольку в каждом правиле должны быть разумные нормы. Если убрать у всех автовладельцев видеорегистраторы, произойдёт откат на 10 лет назад.

Видеорегистраторы убирать нельзя, так как они ставят точку в самых спорных ситуациях, отметил Славнов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Убирать с лобового стекла нужно планшеты, телефоны, мягкие игрушки — всё то, что действительно мешает обзору, заключил он.