Автоэксперт Дмитрий Славнов объяснил, не начнут ли водителей с 1 сентября штрафовать за видеорегистраторы на лобовом стекле, если сотрудникам ГИБДД будет казаться, что они мешают обзору.
По мнению юриста, такого, скорее всего, не будет, поскольку в каждом правиле должны быть разумные нормы. Если убрать у всех автовладельцев видеорегистраторы, произойдёт откат на 10 лет назад.
Видеорегистраторы убирать нельзя, так как они ставят точку в самых спорных ситуациях, отметил Славнов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Убирать с лобового стекла нужно планшеты, телефоны, мягкие игрушки — всё то, что действительно мешает обзору, заключил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская шахматистка Александра Горячкина сочла странным тот факт, что 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва живёт с тренером.