Your browser does not support the audio element.

Автоэксперт Дмитрий Славнов объяснил, не начнут ли водителей с 1 сентября штрафовать за видеорегистраторы на лобовом стекле, если сотрудникам ГИБДД будет казаться, что они мешают обзору.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.