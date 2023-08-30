Турецкая компания начала производство комплектующих для "АвтоВАЗа" в Татарстане

Производство деталей в особой экономической зоне "Алабуга" стартовало у компании "Джошкуноз Алабуга". Турецкий производитель занимается изготовлением компонентов шасси для автомобилей "АвтоВАЗа". В развернутый проект были вложены свыше миллиарда рублей, согласно информации от Фонда развития промышленности.

Фото: Openverse

Одну половину необходимых инвестиций предоставила организация через предоставление льготного займа по программе "Комплектующие изделия". На текущий момент на территории Татарстана предприятие функционирует на современном высокотехнологичном оборудовании и производит цельноштампованные и монтажные металлические компоненты шасси, включая подвески и мосты.

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