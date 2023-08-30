Производство деталей в особой экономической зоне "Алабуга" стартовало у компании "Джошкуноз Алабуга". Турецкий производитель занимается изготовлением компонентов шасси для автомобилей "АвтоВАЗа". В развернутый проект были вложены свыше миллиарда рублей, согласно информации от Фонда развития промышленности.
Одну половину необходимых инвестиций предоставила организация через предоставление льготного займа по программе "Комплектующие изделия". На текущий момент на территории Татарстана предприятие функционирует на современном высокотехнологичном оборудовании и производит цельноштампованные и монтажные металлические компоненты шасси, включая подвески и мосты.
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