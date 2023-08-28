Президент "АвтоВАЗа" Соколов начал пользоваться служебным кроссовером LADA X-Cross 5

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Судьба преподнесла ироничный сюрприз: в автопарке главы "АвтоВАЗа" Максима Соколова появился автомобиль Lada, который на самом деле не был разработан российским автогигантом "АвтоВАЗ". Речь идет о кроссовере Lada X-Cross 5, который представляет собой китайскую модель с российской эмблемой.

Информацию о появлении этой новинки в корпоративном автопарке подтвердили представители компании. По данным ab-club, этот автомобиль — не единственный вариант, используемый высшим руководством.

Примечательно, что все автомобили в этом автопарке принадлежат марке Lada. Пока в автопарке нет модели Aura, но присутствует удлиненный седан Lada Vesta Signature. Иностранные марки, такие как Renault, Nissan или Infiniti, в автопарке компании больше не наблюдаются.

Важно помнить, что Lada X-Cross 5 производится на бывшем заводе Nissan Motor в Санкт-Петербурге с использованием китайских комплектаций. За последние два месяца там было собрано несколько сотен экземпляров, однако в продажу они пока не поступали. Переднеприводный кроссовер оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 160 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT.

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