В правительстве предложили обязать АЗС заряжать электроавтомобили

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Министерство экономического развития РФ по поручению правительства готовит предложения по обязательной установке станций зарядки электромобилей (EV) на автозаправочных станциях. Об этом стало известно по протоколу совещания, проведенного 5 июля руководителем департамента отраслей экономики Минэкономразвития.

Фото: Wikipedia

По данным издания, министерству поручено определить критерии выбора мест для размещения станций зарядки электромобилей. Эти критерии, вероятно, будут включать такие факторы, как протяженность транспортных сетей, их категория и экономическая целесообразность.

Как пояснили в Минэкономразвития, в настоящее время прорабатывается возможность установки зарядных станций на АЗС вдоль ключевых федеральных трасс, по которым проходит наибольший объем автомобильного трафика. Точные критерии отбора автозаправочных станций для размещения на них EV-зарядных станций пока не определены. Ранее предложение по установке зарядных устройств на АЗС существовало в период с 2016 по 2021 год, но оно не было реализовано из-за отсутствия рынка электромобилей и четких критериев отбора подходящих заправок.

В "Газпром нефти" сообщили, что решение об оборудовании и типе станций зарядки электромобилей зависит от нескольких факторов, в том числе от местоположения АЗС, регионального спроса, наличия парковочных мест для электромобилей, а также от наличия удобств, например кафе, на время ожидания зарядки. Компания рассматривает возможность развития таких услуг — в декабре 2022 года на некоторых станциях сети компании в Ленинградской области были установлены станции быстрой зарядки электромобилей.

Ранее в этом месяце Министерство экономического развития РФ объявило о разработке "дорожной карты" по поддержке развития электротранспорта.

Среди 10 федеральных мер, включенных в "дорожную карту", — программы субсидирования создания "быстрых" электрозарядных станций, льготное автокредитование и лизинг для электромобилей, налоговые льготы при вводе в эксплуатацию электрозарядных станций, а также бесплатный проезд по федеральным платным дорогам.

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Правительство РФ разрешило заряжать электромобили в помещениях