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В России нет проблем с запчастями для иномарок

2:14
Авто

Ситуация с доступностью деталей значительно улучшилась, но необходимо признать, что некоторые ограничения ещё остаются, сообщает motor.ru. Особенно это касается комплексных компонентов автомобилей, некоторые из которых все так же нужно ждать, иногда подолгу.

В России нет проблем с запчастями для иномарок
Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

Дилеры в большинстве случаев имеют в наличии практически все уникальные детали, однако ключевым фактором становится цена, которая, начиная с 2022 года выросла в среднем вдвое и продолжает меняться, реагируя на колебания валютных курсов. Ввиду ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам, ожидать снижения цен на автозапчасти в России в настоящее время не приходится, подтверждают эксперты в ГК "Автодом".

При этом неразрешимых проблем с поставками не наблюдается: дилеры успешно решают все проблемы, связанные с обслуживанием зарубежных автомобилей. Обычно запчасти поступают в автосервисы уже через несколько дней после заказа, как сообщили в ДЦ "Авилон".

Следует отметить, что приобретение некоторых "сложных" деталей все еще представляет собой некоторую трудность. Некоторые из них требуют значительного времени на доставку, которая может занять от 60 дней до полугода.

Согласно данным сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze, из-за резкого увеличения стоимости автозапчастей только 30% российских водителей обслуживают свои автомобили в крупных сетях СТО. Остальные предпочитают обращаться в независимые мастерские или покупать запчасти самостоятельно.

В первом полугодии 2023 года российские автовладельцы в среднем тратили на обслуживание своих машин порядка 4899 рублей, что на 13% превышает показатель за январь-июнь 2022 года. Однако само количество обращений в автосервисы снизилось на 11%. 

Общая тенденция среди владельцев автомобилей заключается в стремлении максимально продлить срок службы машин и избегать приобретения новых.

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Запчастей нет!? Стоит ли сейчас покупать европейские авто?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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