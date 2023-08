Your browser does not support the audio element.

Ситуация с доступностью деталей значительно улучшилась, но необходимо признать, что некоторые ограничения ещё остаются, сообщает motor.ru. Особенно это касается комплексных компонентов автомобилей, некоторые из которых все так же нужно ждать, иногда подолгу.

Фото: "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.