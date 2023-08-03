Заявление президента России: чиновникам следует перейти на отечественные автомобили

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На встрече с руководителями промышленных предприятий Владимир Путин подчеркнул, что переход чиновников на автомобили российского производства повысит их качество. Как сообщает РИА "Новости", президент подтвердил свою позицию по этому вопросу.

Фото: Ruposters

Переход на отечественные бренды ради лучшего будущего

Этим шагом президент пояснил, что министерствам, ведомствам и правительственным учреждениям рекомендовано продолжать закупать автомобили иностранного производства и даже делать на них акцент. Однако он заявил, что от такого подхода необходимо полностью отказаться. Вместо этого он призвал всех чиновников страны пользоваться исключительно отечественными автомобилями.

При этом президент заявил, что не будет недостатком, если отечественные автомобили будут "поскромнее". Напротив, он расценил это как положительный шаг, подчеркнув, что

государственные чиновники должны способствовать развитию российских марок, автомобилей и другой продукции. На это в первую очередь должно быть направлено повышение качества жизни граждан.

Баланс между импортом и поддержкой отечественных производителей

Президент пояснил, что он не выступает за полный отказ от импорта. Он признал необходимость некоторых видов импорта. Однако, по его мнению, основные направления развития автопарка должны быть ориентированы на поддержку отечественных производителей.

Предыдущие попытки и реакция

Это не первый случай, когда чиновников призывают пересесть с иностранных автомобилей на российские марки. В июле спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя решение Министерства финансов о закупке отечественных автомобилей, предложил депутатам Государственной Думы пересесть на "Москвичи", Lada или Aurus.

Султан Хамзаев, депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия", также высказался за отказ от автомобилей иностранного производства в составе автопарка чиновников. Он заявил, что чиновники ездили на автомобилях российского производства.

Однако необходимо определить, что такое "российские автомобили", поскольку под эту категорию могут попасть модели китайской марки Haval (собирается в Тульской области), а также BAIC, Kaiyi и SWM (выпускаются на калининградском "Автоторе").

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