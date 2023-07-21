Российским водителям грозят штрафы за нарушение общественного порядка — узнайте о новых правилах

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В России водители, создающие чрезмерный шум, будут подвергаться штрафам в размере от 5 000 до 30 000 рублей. Госдума приняла законопроект, предусматривающий наказание автомобилистов и мотоциклистов за превышение допустимого уровня шума.

Фото: РИА Новости

После его принятия регионы России получат право определять размер штрафа в зависимости от категории транспортного средства и мощности двигателя — от 5 000 до 30 000 рублей. Для измерения уровня шума будут использоваться специальные шумомеры, оснащенные микрофонами.

Упрощенные правоприменительные меры

Предлагаемый закон предусматривает упрощенную процедуру привлечения к ответственности лиц, превышающих допустимый уровень шума. Кроме того, могут быть задержаны автомобили с модифицированными выхлопными системами.

Сочетание шумомеров с камерами

Контроль нарушений будет осуществляться с помощью шумомеров в сочетании с видеокамерами. Эти приборы, оснащенные микрофонами, фиксируют превышение допустимого уровня шума и определяют его источник, сопоставляя аудиозапись с соответствующим видеоматериалом.

Целевая работа с нарушителями общественного спокойствия

Нередко водители используют модифицированные выхлопные системы или включают музыку на высокой громкости, нарушая покой граждан как в общественных местах, так и в жилых кварталах. В пояснительной записке подчеркивается, что существующие меры, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях (КоАП), недостаточны и ограничиваются лишь предупреждением и штрафом до 500 рублей.

Различные штрафы для Москвы

В Москве для физических лиц штраф составит 5 000 руб. без скидки за досрочную оплату, а юридические лица должны будут заплатить 50 000 руб.

Ограничение движения иностранных автомобилей с нарушениями правил дорожного движения

Помимо введения штрафов, разрабатывается новый проект по ограничению выезда из России иностранных транспортных средств, имеющих нарушения правил дорожного движения. Госавтоинспекция совместно с Министерством транспорта готовит эту инициативу, которая может привести к задержанию таких автомобилей на штрафплощадках.

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