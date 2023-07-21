Растущий спрос на подержанные иномарки в России

2:37 Your browser does not support the audio element. Авто

В России наблюдается значительный всплеск продаж подержанных иностранных автомобилей. Во втором квартале текущего года они выросли на 50,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Выросла и доля иномарок на вторичном рынке — с 68,1% в прошлом году до 76,5% в апреле-июне 2023 года. Вместе с ростом спроса увеличилась и средняя цена на эти автомобили, которая к концу квартала достигла 800 тыс. рублей, что на 6,7% выше, чем в январе-марте.

Фото: carbuzz. com/cars/toyota/highlander/photos-exterior

Toyota доминирует на рынке подержанных автомобилей

Среди различных марок, представленных на вторичном рынке, наибольшей популярностью пользуется японский автопроизводитель Toyota, занимающий значительную долю в продажах подержанных иномарок — 9,8%. Средняя цена автомобиля Toyota составила 1,15 млн. руб. На втором и третьем местах расположились южнокорейские марки Kia и Hyundai с долями 8,4% и 8% соответственно. Четвертую позицию занял Volkswagen с 6,3%, а на пятом месте расположился Nissan с 5,8%.

Лучшие модели на рынке подержанных автомобилей

Если говорить об отдельных моделях, то среди подержанных иномарок по-прежнему лидирует Ford Focus, занимающий 2,7% рынка при средней стоимости 490 тыс. руб. Второе место занимает Hyundai Solaris с долей рынка 2,2% и средней ценой 830 000 рублей, за ним следует Kia Rio — 2% и 784 000 рублей. В список также вошли такие популярные модели, как Toyota Camry, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Chevrolet Niva, Volkswagen Passat, Renault Logan и Kia Sportage.

Рост показателей продаж

За первое полугодие 2023 года в России было продано 2,75 млн. подержанных автомобилей, что на 26,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом за полгода цены на подержанные автомобили выросли на восемь процентов, а средняя цена предложения достигла 1,42 млн. рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В РФ ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ! НА АВТОРЫНКЕ НАСТУПИТ НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В 2023 ГОДУ! НОВЫЕ БРЕНДЫ И СНИЖЕНИЕ ЦЕН!