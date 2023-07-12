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Понимание профиля типичных покупателей китайских автомобилей в России

3:19
Авто

В последние годы в России наблюдается значительный рост рынка китайских автомобилей. В связи с этим страховые компании проводят исследования с целью выявления типичных покупателей этих автомобилей. Цель данной статьи — пролить свет на характеристики и предпочтения российских потребителей, выбирающих китайские автомобили, и дать ценные сведения для автомобильной промышленности.

Понимание профиля типичных покупателей китайских автомобилей в России
Фото: https:// performancedrive .com.au/gwm-confirms-july-launch-for-haval-h6-gt-suv-in-australia-1519/

Демографический анализ: Кто покупает китайские автомобили в России?

По результатам анализа, проведенного компанией "Росгосстрах" совместно с экспертами банка "Открытие", выяснилось, что большинство покупок китайских автомобилей в России осуществляется в кредит. Этот вывод свидетельствует о финансовых предпочтениях покупателей в стране. Исследование, основанное на анализе договоров комплексного страхования КАСКО, позволило ученым составить обобщенный профиль китайских автовладельцев.

Исследование показало, что почти четверть всех покупок китайских автомобилей в России совершается в Московском регионе. Кроме того, большинство покупателей на китайском автомобильном рынке — мужчины. Типичный китайский автовладелец в России — это мужчина в возрасте от 35 до 40 лет, проживающий в экономически развитых регионах европейской части России. Однако стоит отметить, что 36,5% китайских автовладельцев — женщины. Эта статистика свидетельствует о растущей популярности китайских автомобилей среди покупательниц.

Финансовые аспекты: Использование кредитов и средняя стоимость

Что касается финансирования, то большинство покупателей предпочитают приобретать китайские автомобили в кредит. Только 13,9% владельцев не прибегали к заемным средствам при покупке автомобиля. Это свидетельствует о важности гибких вариантов финансирования на китайском автомобильном рынке.

В среднем стоимость китайских автомобилей в России составляет около 2,6 млн. рублей. Такой ценовой диапазон в сочетании с доступными возможностями финансирования способствует повышению привлекательности китайских автомобилей для российских потребителей.

Географическое распределение: Где популярны китайские автомобили в России?

Исследование также позволило получить представление о географическом распределении покупок китайских автомобилей в России. Примерно четверть всех полисов КАСКО на китайские автомобили была оформлена в Москве. В тройку регионов-лидеров по приобретению китайских автомобилей вошли Санкт-Петербург, Нижегородская область и Татарстан. Кроме того, китайские автопроизводители пользуются популярностью в Пермском крае, Вологодской, Волгоградской и Ростовской областях.

Надежность и рынок подержанных автомобилей: Лучший выбор

В конце мая эксперты представили рейтинг самых надежных подержанных китайских автомобилей в России. Первое место в этом списке занял кроссовер Changan CS35. Это признание еще раз подтверждает репутацию китайских автопроизводителей и их приверженность качеству. 

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Авто в Китае: цены и новинки 2023!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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